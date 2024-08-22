С начала полномасштабной войны РФ повредила более 500 религиозных сооружений — Зеленский

Оккупанты атаковали украинские церкви. Фото: Владимир Зеленский

Российские оккупанты повредили более 500 религиозных сооружений с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«С начала этой войны российские удары разрушили уже более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных сооружений. Все верующие Украины пострадали от вторжения российского зла», - отметил он.



По словам главы государства, Украина ценит тех, кто поддерживает наше государство и людей в битве за нашу жизнь.



«Тот, для кого и церкви являются мишенями для бомб и ракет, заслуживает только осуждения от всего мира. И именно такое отношение должно получить российское государство - самый большой террорист в сегодняшнем мире», — резюмировал Зеленский.



Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области 110 церковных сооружений повреждены в результате российских атак.