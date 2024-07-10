За два года полномасштабной войны армия РФ уничтожила более 100 храмов на Донетчине

С начала полномасштабной войны в Донецкой области 110 церковных сооружений повреждены в результате российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.
«В течение 2022-2024 годов, в результате вооруженного нападения Российской Федерации на Украину, пострадало 110 культовых сооружений», — говорится в сообщении.
По уточненной информации, под обстрелами были:
Кроме того, в ведомстве отметили, что недавно Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, где четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность.
Ранее мы писали, что в поселке Новоэкономическое Покровского района Донецкой области в связи с российской атакой разрушен храм Украинской Православной Церкви (УПЦ).
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях