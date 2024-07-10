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За два года полномасштабной войны армия РФ уничтожила более 100 храмов на Донетчине

10 июля 2024, 15:44

За два года полномасштабной войны армия РФ уничтожила более 100 храмов на Донетчине

Уничтожение церковной архитектуры в Донецкой области. Фото: пресс-служба Уничтожение церковной архитектуры в Донецкой области. Фото: пресс-служба

С начала полномасштабной войны в Донецкой области 110 церковных сооружений повреждены в результате российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«В течение 2022-2024 годов, в результате вооруженного нападения Российской Федерации на Украину, пострадало 110 культовых сооружений», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, под обстрелами были:

  • Государственный историко-архитектурный заповедник, который расположен в Святогорске;
  • Храм Всех Святых (Бахмут);
  • Свято-Николаевский храм (Бахмут);
  • Покровская церковь (село Клещеевка);
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (поселок Новоэкономическое),
  • Храм Святителя Николая Чудотворца (Авдеевка);
  • Храм Чуда Архангела Михаила (село Новомихайловка);
  • Свято-Дмитриевский храм (поселок Верхнеторецк);
  • Свято-Георгиевский храм (село Александро-Шультино).

Кроме того, в ведомстве отметили, что недавно Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, где четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность.  

Ранее мы писали, что в поселке Новоэкономическое Покровского района Донецкой области в связи с российской атакой разрушен храм Украинской Православной Церкви (УПЦ). 

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