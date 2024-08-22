З початку повномасштабної війни РФ пошкодила понад 500 релігійних споруд — Зеленський

Окупанти атакували українські церкви. Фото: Володимир Зеленський

Російські окупанти пошкодили понад 500 релігійних споруд з початку повномасштабної війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«З початку цієї війни російські удари зруйнували вже понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд. Усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла», — наголосив він.



За словами глави держави, Україна цінує тих, хто підтримує нашу державу та людей у битві за наше життя.



«Той, для кого і церкви є мішенями для бомб та ракет, заслуговує тільки на засудження від усього світу. І саме таке ставлення повинна отримати російська держава — найбільший терорист у сьогоднішньому світі», — резюмував Зеленський.



Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни на Донеччині 110 церковних споруд пошкоджено внаслідок російських атак.