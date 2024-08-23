Сили ППО збили 14 дронів з 16 — Олещук

Російські війська в п'ятницю, 23 серпня, вдарили по території України ракетами та ударними дронами-камікадзе. ППО збила 14 БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
«У ніч на 23 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Єйськ, Курськ — РФ)», — зазначив він.
За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони збили 14 «шахедів». Ще два — локально втрачені, інформація про руйнування не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Раніше ми писали, що за 22 серпня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у селищі Мирне.
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