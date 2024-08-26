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«Репортеры без границ» готовят иск по факту российского обстрела журналистов в Краматорске

26 августа 2024, 23:30

«Репортеры без границ» готовят иск по факту российского обстрела журналистов в Краматорске

Агентство Reuters сообщило о еще одном своем сотруднике, который находится в критическом состоянии после ракетного удара РФ по гостинице «Сапфир» в Краматорске Донецкой области. Его имя — Иван Любыш-Кирдей. 

Видеожурналист был в составе группы из шести человек, освещавших войну, которые остановились в отеле.  

Как сообщалось, Райан Эванс, советник по безопасности агентства, погиб в результате удара.

Также получил ранения еще один корреспондент Дэниел Пелещук — он уже выписался из больницы. 

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что 24 августа в 22:35 войска РФ ударили по Краматорску, вероятно, ракетой «Искандер-М».

Организация «Репортеры без границ» готовит иск из-за атаки на журналистов в Краматорске. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии этой международной правозащитной организации Жанна Кавелье. 

Она отметила, что организация уже подала 8 исков в украинские суды, Международный уголовный суд и в 2 французских. Иск об ударе по гостинице в Краматорске станет следующим. 

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