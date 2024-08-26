Число пострадавших во время удара по Краматорску возросло

Количество пострадавших в результате российского обстрела гостиницы в Краматорске вечером 24 августа увеличилось до восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«Ранены пятеро журналистов иностранного медиа в возрасте от 38 до 58 лет. Кроме того, получили ранения 60-летний сотрудник гостиницы и 32 и 34-летние горожанки, которые находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, перелом, резаные раны, множественные ушибы, акубаротравмы, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — перечислили следователи.



Также вчера спасатели смогли деблокировать из-под завалов разрушенного здания отеля тело гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны России. Это Райан Эванс, работавший на востоке Украины в составе новостной группы агентства Reuters.



Предварительно, оккупант использовал ракету «Искандер-М».