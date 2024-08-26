«Репортери без кордонів» готують позов за фактом російського обстрілу журналістів у Краматорську

Агентство Reuters повідомило про ще одного свого співробітника, який знаходиться в критичному стані після ракетного удару РФ по готелю «Сапфір» в Краматорську Донецької області. Його ім'я — Іван Любиш-Кірдей.



Відеожурналіст був у складі групи із шести осіб, що висвітлювали війну, вони зупинилися в готелі.



Раян Еванс, радник з безпеки агентства, загинув внаслідок удару.



Також зазнав поранення ще один кореспондент Деніел Пелещук — він уже виписався з лікарні.



Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що 24 серпня о 22:35 війська РФ вдарили по Краматорську, ймовірно, ракетою «Іскандер-М».



Організація «Репортери без кордонів» готує позов через атаку на журналістів у Краматорську. Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомила керівниця відділу Східної Європи та Центральної Азії цієї міжнародної правозахисної організації Жанна Кавельє.



Вона зазначила, що організація вже подала 8 позовів до українських судів, Міжнародного кримінального суду та 2 французьких. Позов про удар по готелі у Краматорську стане наступним.