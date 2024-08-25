Под российский обстрел в Краматорске попала польская журналистка и волонтер

В Краматорске также пострадала и польская журналистка и волонтер. Фото: Моника Андрушевская

В результате ракетного удара по Краматорску 24 августа пострадала польская журналистка и волонтерка Моника Андрушевская. Во время российского обстрела она находилась в своей машине. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



Полячка рассказала, как ей удалось попасть под обстрел.



«Моя первая личная кровь, пролитая за Украину — как раз в День независимости. После 10 лет войны. Искандер рядом со мной. Он немного порезал мою татуировку на правой руке, где у меня нарисованы васильки, переплетенные с колосьями пшеницы, неслучайно в цветах украинского флага. Только что мне вручили премию «Stand with Ukraine Awards» в Варшаве. Символично? В любом случае, это фотография человека, просто проезжающего вечером по Краматорску, а другая иллюстрирует интерьер ее машины. Так может выглядеть любой человек в любой точке Украины, по которой русские решили ударить ракетой», — написала она.

Андрушевская отметила, что будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской армией.



«Ну, в моей жизни всякая артиллерия била прямо возле меня и в мои машины, а «Искандера» еще не было. Что дальше, ядерная бомба? Я помогаю ЗСУ именно для того, чтобы российские ракеты не попадали в других людей, которые просто едут на машинах по своей земле. Я поддерживаю Украину. Всегда», — резюмировала журналистка.



Ранее мы писали, что вечером 24 августа Россия атаковала отель в городе Краматорск. Двое журналистов получили травмы.



Спасатели разбирают завалы разрушенного отеля и ищут человека, который в момент удара РФ находился на втором этаже.