Украина получит от Германии более 90 танков и САУ

Германия передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 и вместе с партнерами организует передачу еще 77 танков Leopard 1A5. Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, сообщает немецкое издание Spiegel в пятницу, 6 сентября.

По словам Писториуса, стоимость гаубиц составит 150 млн евро. Шесть машин будут направлены в Украину в этом году, еще шесть — в 2025 году.

Кроме того, он заявил, что Германия с Данией и Нидерландами готовится передать украинской армии 77 танков Leopard 1A5. Как отметил министр, союзники «хотят как можно скорее» сделать это.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине 17 систем ПВО - восемь систем IRIS-T SLM и девять комплексов IRIS-T SLS. По два тих комплекса предоставят до конца 2024 года.