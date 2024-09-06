Україна отримає від Німеччини понад 90 танків та САУ

Німеччина передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 та разом із партнерами організує передачу ще 77 танків Leopard 1A5. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, повідомляє німецьке видання Spiegel у п'ятницю, 6 вересня.

За словами Пісторіуса, вартість гаубиць становитиме 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість — 2025 року.

Крім того, він заявив, що Німеччина з Данією та Нідерландами готується передати українській армії 77 танків Leopard 1A5. Як зазначив міністр, союзники «хочуть якнайшвидше» зробити це.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні 17 систем ППО — вісім систем IRIS-T SLM та дев'ять комплексів IRIS-T SLS. По два тих комплекси нададуть до кінця 2024 року.