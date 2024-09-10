У Росії заявили про початок «масштабного контрнаступу» у Курській області

10 вересня війська угруповання «Сєвєр» Збройних сил РФ нібито «досить серйозно просунулися» у Курській області. Про це стало відомо з повідомлення угруповання військ «Сєвєр».

За словами окупантів, «ЗСУ при обороні задіяли танки та РСЗВ».

У прокремлівському Телеграм-каналі Mash назвали це «масштабним контрнаступом» і заявили про просування російської армії нібито більш ніж на 10 км. Там також заявили про «взяття під контроль села Гордіївка».

Підтверджень цієї інформації росіяни не надали.



Оновлено. Контрнаступ російських військ у Курській області опосередковано підтверджується системою моніторингу пожеж NASA FIRMS.

Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», співвіднісши дані цього сервісу з вечірнім зведенням російського Z-блогера «Рибаря».



Як пише «Рибарь», війська РФ перейшли в контрнаступ у Коренівському районі на рубежі Гордіївка — Снагость.



У районі вищевказаних населених пунктів супутники NASA 10 серпня зафіксували пожежі. Ймовірно, загоряння почалися через активізацію бойових дій.

Виходячи з географії боїв, можна зробити висновок про задум російського контрнаступу в Курській області.



Як вважають «Новини Донбасу», російські війська вирішили спробувати витіснити українські сили з кордону Глушківського і Коренівського районів, щоб убезпечити своє угруповання в Глушківському районі.



Нагадаємо, російські війська там опинилися під загрозою оточення після того, як ЗСУ зруйнували три мости через річку Сейм. За оцінками аналітиків, у «котлі» могли опинитися до 3 тисяч російських військових.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ РФ позиції поблизу міста Сіверськ на Донеччині.