ЗСУ майже закрили котел у Курській області, всередині залишаються до 3 000 російських солдатів — аналітик BILD

ЗСУ практично оточили угруповання російських військ чисельністю близько 3 000 осіб у Курській області РФ. Карта: BILD

Україна готується до закриття котла на річці Сейм у Курській області Росії. Усередині знаходиться близько 3000 військовослужбовців російської армії. Про це пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

«З 16 серпня українські війська почали підривати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. Це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу та півдня оточений територією України. Росія у відповідь організує понтонні переправи і повітряний міст, а також обороняє прохід, що залишився на сході», — пише експерт.

Зазначається, що напередодні ЗСУ захопили там села Снагость та Апанасівка. До річки Сейм та закриття котла їм залишилося 5 кілометрів.

За українськими даними, усередині котла залишаються від 2 до 3 тисяч російських солдатів.

Як повідомляє Рьопке, держкордон між РФ та Україною на півдні та заході котла підготовлено до оборони. Але росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу. Крім того, на заході українці вже перейшли кордон та взяли під контроль невелику ділянку території РФ у 15 кв. кілометрів до річки Сейм. Там знаходиться хутір Отруба.

«У росіян зараз простий вибір: чи боротися та обороняти цю територію, чи відступити. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні. Але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні», — заявив німецький експерт.

Нагадаємо, ексдепутат Державної думи РФ Наталія Нарочницька в ефірі російського «Першого каналу» закликала бомбити Курську область.