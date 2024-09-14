DeepState: РФ окупувала Галицинівку на Донеччині, ВСУ має зайняті та втрачені села в Курській області

Війська Росії захопили село Галицинівка у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє український OSINT-проєкт DeepState.



Також на цьому напрямі російські сили просунулися в українці, біля Гострого, Георгіївки.



На Торецькому напрямку війська РФ просунулися у Нью-Йорку.

На Часовярському напрямку російські військові просунулися в районі Григорівки.

У Харківській області російські окупанти просунулися у Сіньківці та Піщаному.





Сили оборони України в Курській області Росії зайняли села Вітряно, Дуровку та частину Журавлів у Коренівському районі Курської області.



Водночас у ході недавніх контрнаступальних дій війська РФ повернули контроль над Снагостю та навколишніми селами.