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DeepState: РФ окупувала Галицинівку на Донеччині, ВСУ має зайняті та втрачені села в Курській області

14 вересня 2024, 22:24

DeepState: РФ окупувала Галицинівку на Донеччині, ВСУ має зайняті та втрачені села в Курській області

DeepState: РФ окупувала Галицинівку на Донеччині, ВСУ має зайняті та втрачені села в Курській області

Війська Росії захопили село Галицинівка у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє український OSINT-проєкт DeepState.

Також на цьому напрямі російські сили просунулися в українці, біля Гострого, Георгіївки.

На Торецькому напрямку війська РФ просунулися у Нью-Йорку.

На Часовярському напрямку російські військові просунулися в районі Григорівки.

У Харківській області російські окупанти просунулися у Сіньківці та Піщаному.



Сили оборони України в Курській області Росії зайняли села Вітряно, Дуровку та частину Журавлів у Коренівському районі Курської області.

Водночас у ході недавніх контрнаступальних дій війська РФ повернули контроль над Снагостю та навколишніми селами.

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