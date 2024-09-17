Войска России бьют по дамбе Кураховского водохранилища 

Российские войска второй день подряд обстреливают дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. Эту информацию «Новостям Донбасса» на условиях анонимности подтвердил источник в украинском органе, связанном с управлением водными ресурсами.



Изначально информация об ударах по дамбе Кураховского водохранилища появилась в российских Telegram-каналах. Кроме того, были показаны последствия атаки, на которых видно, что была значительно повреждена или уничтожена система управления шлюзами. Также на дамбе было повреждено дорожное полотно.



Собеседник «Новостей Донбасса» отметил, что первый раз войска РФ ударили по дамбе 16 сентября, а второй — днем 17 сентября.



Предположительно, российские оккупанты хотят полностью разрушить асфальтированную дорогу, которая проходит через дамбу. В конце марта 2024 года армия РФ уничтожила железнодорожный мост, который также проходил через Кураховское водохранилище.



Источник «Новостей Донбасса» отметил, что угрозы затопления Курахово и соседних населенных пунктов в случае полного разрушения дамбы нет.



В городской военной администрации Курахово комментировать ситуацию с обстрелами дамбы водохранилища «Новостям Донбасса» отказались.