Оккупанты давят на Кураховском направлении — Генштаб ВСУ

Ситуация на линии боевого столкновения на востоке и юге Украины остается напряженной. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за сутки произошло 69 боевых столкновений.



Больше всего атак российских войск было на Кураховском направлении — 21 боестолкновение, а также на Лиманском — 14 и Покровском — 11.



Так, на Кураховском направлении оккупанты атаковали в районах Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По состоянию на 16:00 продолжаются четыре боя в районах Константиновки и Желанного Первого.



На Лиманском направлении оккупанты атаковали возле Копанок, Грековки, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Десять боестолкновений по состоянию на 16:00 завершились, еще четыре — продолжаются. Оккупант также применял штурмовую авиацию по районам Новоегоровки и Серебрянского лесничества.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты предпринимают попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое и Гродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили девять атак войск РФ, два боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении в последние недели ситуация выравнивается. Об этом во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявил президент Украины Владимир Зеленский.