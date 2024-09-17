Війська Росії б'ють по греблі Курахівського водосховища

Російські війська другий день поспіль обстрілюють дамбу Курахівського водосховища на Донеччині. Цю інформацію «Новинам Донбасу» на умовах анонімності підтвердило джерело в українському органі, пов'язаному з управлінням водними ресурсами.



Спочатку інформація про удари по греблі Курахівського водосховища з'явилася у російських Telegram-каналах. Крім того, були показані наслідки атаки, на яких видно, що було значно пошкоджено або знищено систему керування шлюзами. Також на греблі було пошкоджено дорожнє полотно.



Співрозмовник «Новин Донбасу» зазначив, що вперше війська РФ вдарили по греблі 16 вересня, а вдруге — вдень 17 вересня.



Імовірно, російські окупанти хочуть повністю зруйнувати асфальтовану дорогу, яка проходить через греблі. Наприкінці березня 2024 року армія РФ знищила залізничний міст, який також проходив через Курахівське водосховище.



Джерело «Новин Донбасу» відзначило, що загрози затоплення Курахового та сусідніх населених пунктів у разі повної руйнації греблі немає.



У міській військовій адміністрації Курахове коментувати ситуацію з обстрілами греблі водосховища «Новини Донбасу» відмовилися.