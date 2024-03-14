В Каховское водохранилище стала возвращаться вода

Каховское водохранилище стало наполняться водой. Фото: Texty.org.ua

В Каховское водохранилище на Великом Луге впервые за полвека возвращается вода. Легендарное место, которое в течение 70 лет было затоплено водами, уже не давало надежды на восстановление. Об этом сообщает издание Texty.org.

Отмечается, что в Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Последние спутниковые снимки этого района свидетельствуют, что значительная часть ранее осушенной территории бывшего водохранилища на сегодняшний день покрыта водой.

Объясняется это тем, что весеннее таяние снегов принесло дополнительную влагу в низовьях Днепра.

Эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломицев рассказал, что наблюдается четкое поднятие уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной пойме.

По его словам, в отсутствие искусственного регулирования уровня воды, сегодня можно наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на естественных, не зарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС.

Великий Луг был затоплен водами Каховского водохранилища в 1955-1957 годах, за исключением некоторых участков. Однако после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года он был осушен. В зоне бедствия оказалось около 16 000 человек, и около 80 населенных пунктов были затоплены в результате теракта.