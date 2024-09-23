Армия РФ за сутки ударила по нескольким городам Донетчины: три человека погибли, еще 10 – ранены

За 22 сентября россияне убили трех жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В результате обстрелов два человека погибли в городе Мирноград и один – в селе Новоукраинка.
Еще 10 человек в области за сутки получили ранения: шесть – в городе Краматорск, три – в городе Славянск и три – в городе Николаевка.
Напомним, что Краматорск российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами.
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