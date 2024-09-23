Армия РФ за сутки ударила по нескольким городам Донетчины: три человека погибли, еще 10 – ранены

За 22 сентября россияне убили трех жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрелов два человека погибли в городе Мирноград и один – в селе Новоукраинка.

Еще 10 человек в области за сутки получили ранения: шесть – в городе Краматорск, три – в городе Славянск и три – в городе Николаевка.

Напомним, что Краматорск российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами.