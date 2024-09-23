Армія РФ за добу вдарила по кількох містах Донеччини: три людини загинули, ще 10 – поранені

За 22 вересня росіяни вбили трьох мешканців Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Мирноград і одна – у селі Новоукраїнка.

Ще 10 людей в області за добу зазнали поранень: шість – у місті Краматорськ, три – у місті Слов'янськ і три – у місті Миколаївка.

Нагадаємо, що Краматорськ російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами.