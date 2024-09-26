Райгородок в Донецкой области подвергся массированному обстрелу: пропал свет

Дым в стороне Райогородка. Фото: соцсети

Около 9:30 в четверг, 26 сентября, Райгородок в Краматорском районе Донецкой области подвергся массированной воздушной атаке российских войск.



Об этом в социальных сетях пишут местные жители.



Отмечается, что в населенном пункте прогремело не менее пяти взрывов.



После взрывов пропал свет и поднимается дым.



Местные жители предполагают, что, судя по звукам взрывов, Райгородок подвергся комбинированной атаке авиабомбами и РСЗО.



К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.