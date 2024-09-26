Райгородок на Донеччині зазнав масованого обстрілу: зникло світло

Близько 9:30 у четвер, 26 вересня, Райгородок у Краматорському районі Донецької області зазнав масованої повітряної атаки російських військ.
Про це у соціальних мережах пишуть місцеві жителі.
Зазначається, що у населеному пункті прогриміло щонайменше п'ять вибухів.
Після вибухів пропало світло та піднімається дим.
Місцеві жителі припускають, що, судячи з звуків вибухів, Райгородок зазнав комбінованої атаки авіабомбами та РСЗВ.
Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.
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