Райгородок на Донеччині зазнав масованого обстрілу: зникло світло

Дим у стороні Райогородка. Фото: соцмережі

Близько 9:30 у четвер, 26 вересня, Райгородок у Краматорському районі Донецької області зазнав масованої повітряної атаки російських військ.

Про це у соціальних мережах пишуть місцеві жителі.

Зазначається, що у населеному пункті прогриміло щонайменше п'ять вибухів.

Після вибухів пропало світло та піднімається дим.

Місцеві жителі припускають, що, судячи з звуків вибухів, Райгородок зазнав комбінованої атаки авіабомбами та РСЗВ.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.