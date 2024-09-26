«ЛНР» вже записала перших школярів у «сентябрята»

На окупованій території Луганської області вже почали записувати школярів у військово-патріотичні гуртки, які проставляють Росію. Так, на камери місцевих та російських каналів 50 першокласників луганської школи посвятили в «орлята-сентябрята».



Дітей одягли у форми із символікою пропагандистського проєкту «Луганський характер» та змусили читати присягу.



«Орлята» — це російський проєкт для початкової школи під гаслом «Росія тут назавжди». Рух «Орлят» вигадали для популяризації ідей «русского мира».



Аналогічний проєкт «Луганський характер» копіює радянську піонерсько-комсомольську систему, проте замість октябрят — «сентябрята». У середній школі — піонери. Учні старших класів — «трудівники» замість радянських комсомольців.