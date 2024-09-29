Покровская громада находилась под атакой оккупантов: трое людей погибли, разрушено учебное заведение

За прошедшие сутки, 28 сентября, российские военные нанесли очередные удары по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак трое людей погибли, также разрушено учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В 10:20 произошел обстрел села Ясеново, погибли 3 гражданских лица и пострадали 8 человек. Поврежден 1 магазин, 4 частных дома, 5 автомобилей», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что россияне атаковали учебное заведение в западной части города в 11:17, в результате удара произошло несколько пожаров: на одной из улиц горела котельная на площади 21 кв. м, на другой улице горела хозяйственная постройка на площади 50 кв. м.



Кроме того, захватчики в 18:40 повторно обстреляли село Ясеново. В результате попаданий произошел пожар за пределами населенного пункта, произошло горение мусора на площади 60 кв. м.



Ранее мы писали, что 29 сентября РФ нанесла массированные удары с помощью авиационных бомб по Запорожью.