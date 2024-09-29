Покровська громада була під атакою окупантів: троє людей загинули, зруйновано навчальний заклад

Минулої доби, 28 вересня, російські військові завдали чергових ударів по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули, також зруйновано навчальний заклад. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 10:20 стався обстріл села Ясенове, загинули 3 цивільні особи та постраждали 8 осіб. Пошкоджено 1 магазин, 4 приватні будинки, 5 автомобілів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що росіяни атакували навчальний заклад у західній частині міста об 11:17, внаслідок удару сталося кілька пожеж: на одній з вулиць горіла котельня на площі 21 кв. м, на іншій вулиці горіла господарська споруда на площі 50 кв. м.



Крім того, загарбники о 18:40 повторно обстріляли село Ясенове. Внаслідок влучень сталася пожежа за межами населеного пункту, сталося горіння сміття на площі 60 кв. м.



Раніше ми писали, що 29 вересня РФ завдала масованих ударів за допомогою авіаційних бомб по Запоріжжю.