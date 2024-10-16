Сырский с начальником штаба оборони Британии обсудили удары вглубь РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.



«В ходе разговора проинформировал британского коллегу об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта», — отметил он.



Лидеры обсудили возможности поражения военных объектов оккупантов в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы.



Сырский уточнил, что поставка военной техники и вооружения, подготовка личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения — являются основными столпами украинско-британского военного сотрудничества.



Кроме того, военнослужащий рассказал, что российские военные нарушают международное гуманитарное право, а также наносят ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, совершают массированные бомбардировки гражданских объектов.



Ранее мы писали, что российские захватчики активно продвигаются на фронте, за август и сентябрь текущего года оккупанты захватили в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год.