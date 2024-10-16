Сирський з начальником штабу оборони Британії обговорили удари вглиб РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.



«Під час розмови поінформував британського колегу про актуальну стратегічну обстановку та організацію відсічі російської збройної агресії проти України на певних ділянках фронту», — зазначив він.



Лідери обговорили можливості ураження військових об'єктів окупантів в оперативній та стратегічній глибині. В даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги.



Сирський уточнив, що постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження є основними стовпами українсько-британського військового співробітництва.



Крім того, військовослужбовець розповів, що російські військові порушують міжнародне гуманітарне право, а також завдають ракетно-авіаційних ударів по критичній інфраструктурі України, здійснюють масовані бомбардування цивільних об'єктів.



Раніше ми писали, що російські загарбники активно просуваються на фронті, за серпень та вересень поточного року окупанти захопили у 5,5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.