Оккупанты штурмовали позиции ВСУ в районах Балки Журавки и Грековки — Лысогор

Российская армия продолжает атаковать населенные пункты Луганской области. В частности, обстреливает позиции Сил обороны в районах Балки Журавки и Грековки. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«На Лиманском направлении россияне штурмовали наши позиции в районах Балки Журавки (ранее Невское) и Грековки. Возле этого населенного пункта шел длительный бой», — отметил он.



По словам Лысогора, захватчики наносят удары по селам, укреплениям украинских военных и логистическим путям. Так, 16 октября ВСУ вели огонь из реактивной системы залпового огня, ствольной артиллерии, применяли беспилотники.



Ранее мы писали, что российские оккупанты попытались захватить украинские позиции вблизи сел Грековка, Макеевка и Балка Журавка Луганской области.