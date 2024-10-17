Окупанти штурмували позиції ЗСУ в районах Балки Журавки та Греківки — Лисогор

Російська армія продовжує атакувати населені пункти на Луганщині. Зокрема, обстрілює позиції Сил оборони у районах Балки Журавки та Греківки. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
«На Лиманському напрямі росіяни штурмували наші позиції у районах Балки Журавки (раніше Невське) та Греківки. Біля цього населеного пункту тривав тривалий бій», — зазначив він.
За словами Лисогора, загарбники завдають ударів по селах, укріпленнях українських військових та логістичним шляхам. Так, 16 жовтня ЗСУ вели вогонь з реактивної системи залпового вогню, ствольної артилерії, застосовували безпілотники.
Раніше ми писали, що російські окупанти спробували захопити українські позиції поблизу сіл Греківка, Макіївка та Балка Журавка Луганської області.
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