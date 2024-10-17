Авиация РФ сбросила три авиабомбы на Курахово: уничтожен Центр культуры, есть раненый

17 октября россияне тремя управляемыми авиабомбами нанесли удар по городу Курахово Донецкой области. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
По его словам, зафиксированы два попадания в детское учебное заведение и прямое попадание в заведение культуры.
«Ранен один человек. Здания уничтожены. Центр культуры в свое время приютил многих людей, нуждающихся в помощи. Но этим чудовищам было мало. И чуть позже враг нанес еще несколько сокрушительных авиаударов по городу. Информация уточняется», – сказал Падун.
Напомним, что автомобиль начальника Часовоярской ГВА Сергея Чауса попал под обстрел.