Авіація РФ скинула три авіабомби на Курахове: знищений Центр культури, є поранений

17 жовтня росіяни трьома керованими авіабомбами завдали удару по місту Курахове Донецької області. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.
За його словами, зафіксовані два влучання в дитячий навчальний заклад та пряме влучання в заклад культури.
«Поранена одна людина. Будівлі знищені. Центр культури свого часу прихистив багато людей, які потребують допомоги. Але цим чудовиськам було мало. І трохи пізніше ворог завдав ще кілька нищівних авіаударів по місту. Інформація уточнюється», – сказав Падун.
Нагадаємо, що автомобіль начальника Часовоярської ГВА Сергія Чауса потрапив під обстріл.