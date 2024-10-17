Авіація РФ скинула три авіабомби на Курахове: знищений Центр культури, є поранений

Наслідки російського обстрілу Курахового. Фото: Курахівська МВА

17 жовтня росіяни трьома керованими авіабомбами завдали удару по місту Курахове Донецької області. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



За його словами, зафіксовані два влучання в дитячий навчальний заклад та пряме влучання в заклад культури.



«Поранена одна людина. Будівлі знищені. Центр культури свого часу прихистив багато людей, які потребують допомоги. Але цим чудовиськам було мало. І трохи пізніше ворог завдав ще кілька нищівних авіаударів по місту. Інформація уточнюється», – сказав Падун.

Нагадаємо, що автомобіль начальника Часовоярської ГВА Сергія Чауса потрапив під обстріл.