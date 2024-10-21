Россияне за сутки 9 раз обстреляли Донецкую область, много поврежденных домов — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 21 октября, российская армия атаковала Донецкую область. Под удар попали четыре района региона, есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады разрушен дом.



Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждены 3 многоэтажки и многочисленные частные дома; в Ильинке и Новоселидовке ранены по 1 человеку; в Дачном повреждены 5 домов, еще 3 — в Кураховке. В Покровске повреждены 4 дома и магазин, в Шевченке повреждены админздание, магазин и социальное учреждение; в Новотроицком повреждены 3 админздания и дом. В Мирнограде повреждены 8 домов.



Краматорский район. В Николаевке Константиновской громады поврежден дом.



Бахмутский район. В Северске авиабомбой разрушены 3 гаража. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания.



Ранее мы писали, что число пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до четырех, среди них — девочка 12-ти лет. Из-за российской атаки повреждены пять многоэтажек, гостиница, объекты гражданской инфраструктуры.