Под Брянском ликвидирован начальник штаба авиаэскадрильи РФ Голенков

Под Брянском убит начальник штаба авиаэскадрильи РФ Голенков. Фото: ГУР

Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском нашли тело убитого начальника штаба российской авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова. Об этом информирует ГУР.







Голенков — пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), который базируется на аэродроме «Шайковка» и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.



«Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи. Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области», — подтвердили в разведке.



В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.



Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.



В ГУР добавили, что тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.



Напомним, в результате успешной операции спецподразделения ГУР освободили лесной массив и уничтожили почти полк российских войск на севере Харьковской области.