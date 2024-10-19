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Главное за день: Около десяти раненых в Запорожье. Армия РФ продвигается на Донетчине

19 октября 2024, 23:26

Главное за день: Около десяти раненых в Запорожье. Армия РФ продвигается на Донетчине

Общество

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что нет конкретных цифр, сколько именно людей уже «осуждены» и отправлены в колонии оккупантами на захваченной территории.

«О части мы знаем из открытых источников, часть из закрытых источников, если это закрытые суды. Цифра — это десятки наших соотечественников», - отметил он.

18-19 жовтня у Києві пройшов дев'ятий «Донбас медіа форум». У столиці знову зібралися сотні учасників та десятки спікерів не лише з України, а й з інших країн. Як редакціям із прифронтових регіонів зберігати свій професіоналізм та підвищувати якість контенту? Де шукати не лише фінансування, а й кадри? Цензура, відновлення, військовополонені, інклюзія та боротьба з російською пропагандою – це лише небагато питань, які обговорювали на ДМФ-2024.



Боевые действия

По данным аналитического ресурса DeepState, российские оккупанты продвинулись возле Клещиевки, Максимильяновки и Угледара Донецкой области.

Армия РФ нанесла удар тремя авиабомбами по Запорожью. По состоянию на 22:00 известно о десять раненых, повреждены жилой дом, магазины, автомойка и складское помещение торгового центра.

В результате российских обстрелов обесточено село Гришино Покровского района.

В ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали дронами Киев, пострадала одна женщина.

Оборонный завод «Кремний ЭЛ» в российском Брянске был атакован беспилотниками в ночь на 19 октября. В чердачной части нежилого здания произошло возгорание. «Кремний ЭЛ» — это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.

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