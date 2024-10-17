Главное за день: Когда у ВСУ будет эскадрилья F-16. Армия РФ пытается прорваться у Часов Яра

Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила о том, что готовится создать ядерное оружие. Он подчеркнул, что другой альтернативы, кроме НАТО, нет.



Власть Украины всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который занимается поставками оружия.



У Украины, скорее всего, не будет полной эскадрильи истребителей F-16 до конца текущего года. Вероятно, такое количество самолетов Украина получит до весны или лета следующего года. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.



Австралия объявила о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams. Об этом сообщили в правительстве Австралии. Этот последний пакет военной помощи, оцененный примерно в 245 миллионов долларов.



Общество



Российские оккупанты открыли часть трассы, которая соединит Ростов-на-Дону с захваченным Мариуполем, сообщили в пресс-службе горсовета. Они назвали это «соединением исторических регионов РФ». По словам главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, речь идет об автомобильной дороге Р-280, которую оккупанты назвали «Новороссия».



В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз». На предприятии сейчас назначена временная «администрация».



Вдова украинского шоумена Сергея Сивохо, Татьяна, в первую годовщину его смерти поделилась записью в Instagram, где показала могилу своего мужа и отметила, что его похоронили в Донецке.



Боевые действия



Согласно данным OSINT-аналитиков ресурса DeepState, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе следующих населенных пунктов в Донецкой области: поселок Нью-Йорк; село Катериновка; город Селидово; село Новоселидовка.



В районе Часов Яра армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск.



Авиация РФ сбросила три авиабомбы на Курахово. Зафиксированы два попадания в детское учебное заведение и прямое попадание в заведение культуры, ранен один человек.



В Марганце Днепропетровской области в ходе атаки ранены три человека.



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