В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»

Предприятие ПАО «Севастопольгаз» в захваченном россиянами Крыму «национализировали». Об этом сегодня сообщило издание ASTRA со ссылкой на «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева.

Издание также опубликовало скриншоты соответствующих документов.

По словам Развожаева, «сегодня утром на заседании Правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов — ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность. Это была большая и очень сложная работа. Благодарю лично директора ФСБ России Александра Васильевича Бортникова и генерального прокурора России Игоря Викторовича Краснова и силовые ведомства Севастополя и Крыма.

«На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУПа «Севастопольгаз», сформированная Правительством. Они полностью владеют ситуацией, знают предмет, систему и все нюансы. Стабильная работа предприятия обеспечена», — заявил назначенный РФ «губернатор» Севастополя.