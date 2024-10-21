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РФ атаковала Киев беспилотниками: пострадал один человек, есть повреждения

21 октября 2024, 09:59

РФ атаковала Киев беспилотниками: пострадал один человек, есть повреждения

Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС

Российская армия 21 октября обстреляла украинскую столицу ударными дронами-камикадзе. В результате атаки зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС и КГВА.

«В результате атаки произошел пожар в Соломенском районе. Пожар ликвидирован. Пострадал мужчина с ожогами лица, в госпитализации не нуждался», — отметили в ГСЧС.

Кроме того, по информации Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

Также в Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

Ранее мы писали, что число пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до четырех, среди них — девочка 12-ти лет. Из-за российской атаки повреждены пять многоэтажек, гостиница, объекты гражданской инфраструктуры.

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