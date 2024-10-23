Росіяни обстріляли Дружківську громаду, пошкоджено близько 40 будинків

Російські окупаційні війська 22 жовтня близько 22:45 та 23:00 обстріляли територію Дружківської громади Краматорського району Донецької області. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок ударів в Олексієво-Дружківці вибуховою хвилею пошкоджено понад 15 житлових будинків та дошкільну установу, у селищі Яківлівка — понад 20 будинків.

За повідомленням МВА, обійшлося без потерпілих. На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, мати та дочка загинули в Олександро-Калиновому Іллінівській громади Краматорського району Донецької області після удару російської авіабомби в ніч проти 23 жовтня.