Зеленский отказал Генеральному секретарю ООН в визите в Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Википедия

Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщают AFP и другие западные СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

«После Казани Гутерриш хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани», — заявил источник AFP.

В ходе встречи с Путиным Гутерриш повторил свою позицию о том, что вторжение в Украину нарушает Устав ООН и нормы международного права. Также он поддержал продолжение переговоров об установлении свободы судоходства в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины раскритиковали визит генсека ООН в Казань. Украинское министерство иностранных дел также отметило, что он не присутствовал на украинском «Саммите мира» в Швейцарии.