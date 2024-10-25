Зеленський відмовив Генеральному секретарю ООН у візиті до України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Вікіпедія

Зеленський відмовив Генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до Києва через його участь у саміті БРІКС у Казані. Про це повідомляють AFP та інші західні ЗМІ із посиланням на джерела в Офісі президента України.

«Після Казані Гутерріш хотів приїхати до України, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані», — заявило джерело AFP.

Під час зустрічі з Путіним Гутерріш повторив свою позицію про те, що вторгнення в Україну порушує Статут ООН та норми міжнародного права. Також він підтримав продовження переговорів щодо встановлення свободи судноплавства у Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський та МЗС України розкритикували візит Генсека ООН до Казані. Українське міністерство закордонних справ також наголосило, що він не був присутнім на українському «Саміті миру» у Швейцарії.