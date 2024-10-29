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Украинский дрон превратил высадку россиян в Селидово в кошмар

29 октября 2024, 12:25

Украинский дрон превратил высадку россиян в Селидово в кошмар

Дрон Mavic превратил высадку россиян в Селидово в кошмар. Фото: кадр из видео Дрон Mavic превратил высадку россиян в Селидово в кошмар. Фото: кадр из видео

Украинский дрон Mavic 3 попал по группе российских оккупантов, которые совершили высадку в Селидово. Кадры с результатами сбросов опубликовала 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша.

Российская пехота высадилась из двух БТР-82А, но этот манёвр обернулся для них настоящим кошмаром.

Украинский дрон Mavic 3 превратил высадку в охоту — один за другим прицельные сбросы снарядов накрывали российских солдат обрывая жизни оккупантов. 

Взрыв после сброса украинского дрона на оккупантов. Фото: кадр из видео

На Покровском направлении ВСУ отразили 31 атаку в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

Напомним, возле пяти населенных пунктов Донецкой области отмечено продвижение войск РФ.

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