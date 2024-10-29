Український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на кошмар

Дрон Mavic перетворив висадку росіян у Селидовому на жах. Фото: кадр із відео

Український дрон Mavic 3 потрапив групою російських окупантів, які здійснили висадку в Селидове. Кадри з результатами скидів опублікувала 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша.



Російська піхота висадилася з двох БТР-82А, але цей маневр обернувся для них справжнім кошмаром.



Український дрон Mavic 3 перетворив висадку на полювання - один за одним прицільні скиди снарядів накривали російських солдатів, обриваючи життя окупантів.

Вибух після скидання українського дрона на окупантів. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.



Нагадаємо, біля п'яти населених пунктів Донецької області відзначено просування військ РФ.