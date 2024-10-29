Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на кошмар

29 жовтня 2024, 12:25

Український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на кошмар

Дрон Mavic перетворив висадку росіян у Селидовому на жах. Фото: кадр із відео Дрон Mavic перетворив висадку росіян у Селидовому на жах. Фото: кадр із відео

Український дрон Mavic 3 потрапив групою російських окупантів, які здійснили висадку в Селидове. Кадри з результатами скидів опублікувала 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша.

Російська піхота висадилася з двох БТР-82А, але цей маневр обернувся для них справжнім кошмаром.

Український дрон Mavic 3 перетворив висадку на полювання - один за одним прицільні скиди снарядів накривали російських солдатів, обриваючи життя окупантів.

Вибух після скидання українського дрона на окупантів. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

Нагадаємо, біля п'яти населених пунктів Донецької області відзначено просування військ РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Селидове
Інше
атака дронів втрати окупантів просування війск рф Mavic 3
Організації
68 ОЄБр

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:38
У «ЛНР» росіяни змушують дітей робити окопні свічки окупантам
14:59
У Покровську Донецької області залишаються 12 тисяч осіб, з них — 57 дітей
11:58
У Луганську на місці вибухів була військова частина — Лисогор
10:30
У Луганську вранці пролунали вибухи: ймовірно, горить склад боєприпасів
08:15
Біля п'яти населених пунктів Донецької області відзначено просування військ РФ — DeepState
23:00
Головне за день: ЗМІ показали мирний план Трампа. Обстріл Харкова та Херсона
18:30
Пушилін звільнив керівника своєї «адміністрації»
16:56
Вдова загиблого військового з «ДНР» втекла з фронту до Москви: її оголосили в розшук
15:55
У Макіївці пенсіонер наклав на себе руки через політичні розбіжності із сином, який служить у ЗСУ
15:49
Працівникам заводу на окупованій Луганщині заборгували 12 мільйонів гривень
12:30
Залізничний міст підірвали в окупованому Бердянську
11:27
Мешканці мікрорайону в окупованому Маріуполі залишились без житла
10:13
Масово завозять жителів РФ: на Донбасі окуповані території почали готувати до виборів в Держдуму – ОВА
08:10
Війська РФ окупували Гірник на Донеччині і просунулися біля низки населених пунктів
22:15
Головне за день: РФ окупувала селище у Запорізькій області. Коли вибори в Україні?
12:50
ЗСУ знищили дві САУ 2С7 «Піон» під Горлівкою
22:00
Пушилін показав, як проїхав в Українськ повз ряд прифронтових міст, але евакуювати людей звідти — не може
21:54
«ДНР» заявила про поранення 5 дівчаток в окупованій Горлівці
15:54
«ДНР» заявила про поранення трьох мешканок Горлівки через обстріли
00:06
Головне за день: Бої у центрі Селідового. Обстріл Києва та Херсона
усі новини
15:55
Українська армія зупинила просування військ Росії на Торецькому напрямку – ЗСУ
15:46
Норвегія виділить майже 120 млн євро на ППО для України
15:42
Диверсію у Сибіру організувало ГУР Міноборони України
15:38
У «ЛНР» росіяни змушують дітей робити окопні свічки окупантам
15:15
РФ атакувала Одеську область ракетами, загинув чоловік
15:13
У Росії відправлять на війну до України хворих ув`язнених з гепатитом — ГУР
14:59
У Покровську Донецької області залишаються 12 тисяч осіб, з них — 57 дітей
14:48
Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт
14:15
У Бєлгородській області РФ двоє чоловіків підірвалися на мінах
13:58
Пам'ятник «солдату НАТО» з'явився у Росії
13:55
Затримано помічника голови Подільського ТЦК за хабар від ухилянта
13:36
Рада продовжила на 90 днів военний стан та загальну мобілізацію
13:15
Запуск одруження в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій
12:49
Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку: постраждали 4 людини, серед них — діти
12:25
Український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на кошмар
11:58
У Луганську на місці вибухів була військова частина — Лисогор
11:40
У Києві опалювальний сезон розпочнеться з 30 жовтня — Кличко
11:20
Війська РФ вдарили по околицям Слов'янська: над містом піднявся густий дим
10:59
Російські окупанти за добу обстріляли чотири райони Донеччини
10:45
ППО України збила 26 із 48 російських БпЛА
усі новини
ВІДЕО
Покровськ. Фото: соцмережі У Покровську Донецької області залишаються 12 тисяч осіб, з них — 57 дітей
29 жовтня, 14:59
Шлюб в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій. Фото: кадр із відео Запуск одруження в Дії: 600 нових пар і 1,3 млн пропозицій
29 жовтня, 13:15
Дрон Mavic перетворив висадку росіян у Селидовому на жах. Фото: кадр із відео Український дрон перетворив висадку росіян у Селидовому на кошмар
29 жовтня, 12:25
Імовірно, у Луганську «прилетіло» в районі сховища бронетанкової техніки військової частини А-0625, або ж по самій в/ч А-0625. Карта Око-Гору/Telegram У Луганську на місці вибухів була військова частина — Лисогор
29 жовтня, 11:58
В окупованому Луганську імовірно горить склад боєприпасів. Фото: соцмережі У Луганську вранці пролунали вибухи: ймовірно, горить склад боєприпасів
29 жовтня, 10:30
Знищена російська бронетехніка на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили масовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку: знищені танки, ББМ та рідкісна машина «Термінатор»
28 жовтня, 12:53

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір