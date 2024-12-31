Війська РФ атакували Херсон у Новорічну ніч: поранено жінку

Російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Обстріляли місто в новорічну ніч 31 грудня близько 20:00.

Про це повідомили голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та Херсонська обласна військова адміністрація.

Жінку доставили до однієї з херсонських лікарень.

Через попадання снаряда російських військ сталася пожежа в приватному будинку. У цей момент постраждала була в приміщенні.



Раніше російські війська скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні.