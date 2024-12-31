Головне за день: Російські війська захопили Курахове? Атака на нафтобазу в РФ

Суспільство



Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) наголошує на збільшенні кількості випадків страт, тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими, заявляється про щонайменше 62 жертви.



В американському Інституті вивчення війни (ISW) підрахували , що Росія відчуває нестачу робочої сили в 1,5 мільйона людей через війну.



Бойові дії



Вранці військові РФ атакували з дрона маршрутне таксі в Херсоні, поранено водія. У новорічну ніч вдарили по Дніпровському району Херсона, поранено жінку. На Київщині російська ракета зруйнувала приватний будинок.



Російські телеграм-канали та так звані «військори» повідомляють про взяття міста Курахове, Донецької області під контроль збройних сил Росії. У повідомленнях йдеться про підняття прапора РФ над західною частиною промзони Курахового. Український військовослужбовець Мучной підтверджує прорив окупантів у західну частину промзони.



Підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України завдали удару по нафтобазі «Ярцевська» в Смоленській області РФ. Уламки збитих безпілотників впали на територію нафтобази, що спричинило витік палива та пожежу.



У ніч проти 31 грудня у кількох областях РФ лунали вибухи. Безпілотники атакували військові та промислові об'єкти країни-окупанта. Як заявили в Міноборони РФ, за ніч збито 68 дронів.