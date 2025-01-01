У Печерському районі столиці через атаку БПЛА загорілося нежитлове приміщення

У столиці через атаку БПЛА загорілася будівля. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 1 січня 2025 року, в Печерському районі столиці через атаку БПЛА загорілося нежитлове приміщення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Офіційний телеграм-канал Київської міської військової адміністрації додав, що внаслідок атаки ударних БПЛА збройних сил РФ даних про постраждалих не надходило. Щодо пошкоджень – інформація з'ясовується.



Пізніше з'ясувалося, що в Печерському районі є загоряння на даху та в одній із квартир житлового будинку, до медиків поки що звернулася одна людина.



У Повітряних силах також попереджають, що російські ударні БПЛА у напрямку Києва рухаються з південного заходу.

Нагадаємо, в ніч на 31 грудня 2024 року Росія атакувала територію України балістичними, крилатими ракетами та БПЛА.