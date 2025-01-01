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Втрати РФ за добу: 1250 солдатів, 4 танки та 1 вертоліт

01 січня 2025, 08:12

Втрати РФ за добу: 1250 солдатів, 4 танки та 1 вертоліт

Український солдат веде вогонь. Фото: Генштаб ЗСУ Український солдат веде вогонь. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб та один гелікоптер. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у своєму звіті.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи противника.

Крім того, ЗСУ збили 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 49 автомобілів окупантів.

До того ж морський дрон Magura V5 збив російський гелікоптер Мі-8 під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу противника, пункт управління БПЛА, засіб ППО, два склади ПММ, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об'єктів противника.

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