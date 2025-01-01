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ЗС РФ втратили два вертольоти, а не один: заява воєнкорів

01 січня 2025, 13:24

ЗС РФ втратили два вертольоти, а не один: заява воєнкорів

Російські воєнкори написали у своїх Z-пабліках, що під час бою з морським дроном Magura V5, армія РФ втратила не один, а два вертольоти.

«Втрати 2-х Мі-8 могло не бути. Їх можна було легко уникнути, просто змінивши тактичні прийоми боротьби з БЕКами», — заявив телеграм-канал russian aviation.

Раніше в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 «SeeDragon» було знищено російський гелікоптер Мі-8, зазначило ГУР МОУ.

Втрату екіпажів окупантів підтвердив і Fighterbomber, який спеціалізується на російській авіації.

Нагадаємо, розвідка опублікувала радіоперехоплення пілота російського Мі-8, який підбив морський дрон Magura V5.

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