ЗС РФ втратили два вертольоти, а не один: заява воєнкорів

Російські воєнкори написали у своїх Z-пабліках, що під час бою з морським дроном Magura V5, армія РФ втратила не один, а два вертольоти.
«Втрати 2-х Мі-8 могло не бути. Їх можна було легко уникнути, просто змінивши тактичні прийоми боротьби з БЕКами», — заявив телеграм-канал russian aviation.
Раніше в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 «SeeDragon» було знищено російський гелікоптер Мі-8, зазначило ГУР МОУ.
Втрату екіпажів окупантів підтвердив і Fighterbomber, який спеціалізується на російській авіації.
Нагадаємо, розвідка опублікувала радіоперехоплення пілота російського Мі-8, який підбив морський дрон Magura V5.
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