ЗС РФ втратили два вертольоти, а не один: заява воєнкорів

Російські воєнкори написали у своїх Z-пабліках, що під час бою з морським дроном Magura V5, армія РФ втратила не один, а два вертольоти.



«Втрати 2-х Мі-8 могло не бути. Їх можна було легко уникнути, просто змінивши тактичні прийоми боротьби з БЕКами», — заявив телеграм-канал russian aviation.



Раніше в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 «SeeDragon» було знищено російський гелікоптер Мі-8, зазначило ГУР МОУ.



Втрату екіпажів окупантів підтвердив і Fighterbomber, який спеціалізується на російській авіації.

Нагадаємо, розвідка опублікувала радіоперехоплення пілота російського Мі-8, який підбив морський дрон Magura V5.