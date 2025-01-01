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Окупований Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч — ЦНС

01 січня 2025, 15:45

Окупований Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч — ЦНС

Новий рік мешканці окупованого Маріуполя зустрічали із холодними батареями. Ілюстративне фото Новий рік мешканці окупованого Маріуполя зустрічали із холодними батареями. Ілюстративне фото

Новорічної ночі окупований Маріуполь залишився без опалення. Ситуація із теплом у місті критична. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що понад 50% тих котелень, які росіянам таки вдалося запустити на тимчасово окупованих територіях Донецької області, вже вийшли з ладу.

«І саме у новорічну ніч більшість мешканців окупованих міст області залишились без тепла. Особливо критична ситуація у Маріуполі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, причиною ситуації є діяльність місцевих колаборантів, бо вони не в змозі організувати роботу комунальних підприємств через банальну нестачу кадрів.

«Більшість працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України відправили на так звану "СВО", а тим, кому вдалося цього уникнути, місяцями не виплачують зарплати», — пояснюють у ЦНС.

Нагадаємо, російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Наразі загарбники використовують територію міста та порту у військових цілях.

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