Окупований Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч — ЦНС

Новий рік мешканці окупованого Маріуполя зустрічали із холодними батареями. Ілюстративне фото

Новорічної ночі окупований Маріуполь залишився без опалення. Ситуація із теплом у місті критична. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що понад 50% тих котелень, які росіянам таки вдалося запустити на тимчасово окупованих територіях Донецької області, вже вийшли з ладу.

«І саме у новорічну ніч більшість мешканців окупованих міст області залишились без тепла. Особливо критична ситуація у Маріуполі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, причиною ситуації є діяльність місцевих колаборантів, бо вони не в змозі організувати роботу комунальних підприємств через банальну нестачу кадрів.

«Більшість працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України відправили на так звану "СВО", а тим, кому вдалося цього уникнути, місяцями не виплачують зарплати», — пояснюють у ЦНС.

Нагадаємо, російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Наразі загарбники використовують територію міста та порту у військових цілях.