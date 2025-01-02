У Херсоні під обстріл потрапила маршрутка: 5 постраждалих, розпочато розслідування

Близько 11:00 російські окупанти в Корабельному районі атакували громадський транспорт, ударивши по маршрутці. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«У салоні автобуса, що належить приватному підприємству-перевізнику, були пасажири. Попередньо постраждали троє людей. Їх госпіталізували. Інформація уточнюється», - заявив Мрочко.



Пізніше стало відомо, що ще одна постраждала внаслідок ранкового обстрілу маршрутки у Корабельному районі звернулася до лікарів. У 45-річної жінки вогнепальні осколкові поранення обличчя.



Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попереджав зранку про активність російського FPV-дрона.



«Зафіксовано ворожий FPV-дрон у мікрорайоні Корабел! Не виходьте на вулицю!», — написав він.



Своєю чергою Херсонською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України: Порушення законів та звичаїв війни).

Результат обстрілу російських окупантів. Фото: Обласна Прокуратура Херсона

За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Під обстріл потрапила маршрутка із пасажирами. Попередньо відомо, що поранення дістали 5 людей.

Нагадаємо, війська РФ обстріляли Херсон, вбивши волонтера, який допомагав у відновленні громади.