Українські військові розпочали новий наступ у Курській області РФ. Карта: ASTRA

Як повідомляє сьогодні близьке до силових структур російське видання Baza, ексзаступник міністра інформації угрупування «ДНР» Данило Безсонов та російські воїнкори пишуть, що українська армія почала рух з боку Суджанського району Курської області Росії до села Велике Солдатське.

Цей населений пункт знаходиться за 20 кілометрів на північний схід від зайнятої українськими військами Суджі і за 80 км до Курська.

У серпні та вересні ВСУ вже намагалися розвинути наступ у напрямку Великого Солдатського, але не досягли успіхів, а потім втратили частину зайнятої території.

Воєнкор Семен Пегов пише, що українські війська наступають малими групами, висаджують піхоту в лісових масивах під прикриттям бронемашин. Вночі ЗСУ проводили заходи щодо розмінування, а зараз підтримують війська ударами далекобійних ракет та радіоелектронною боротьбою. Загалом тактика української армії порівняно із серпнем 2024-го залишилася незмінною.

На думку військкорів Романа Альохіна та Олександра Коца, не можна з упевненістю назвати Велике Солдатське головним напрямком удару ЗСУ. Українські війська накопичили великі резерви та активізувалися одразу за декількома напрямками, тому найнапруженіша частина бойових дій попереду.

Наступ ЗСУ підтвердили і з українського боку, зокрема голова Офісу президента України Андрій Єрмак. А в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України назвали атаку несподіваною для ЗС РФ. Проте військкор Михайло Звінчук (Рибар) пише, що ЗСУ готували угруповання для січневого наступу протягом кількох місяців і їхні дії не залишилися непоміченими.