У Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі: є загиблий та поранені

Близько 17:00 росіяни атакували з БПЛА маршрутне таксі в Шуменському мікрорайоні Херсона, міська влада заявила про загиблого та поранених. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені. Інформація уточнюється», – додав він.
Також повідомляється, що російські окупанти влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті.
Раніше, 2 січня 2025 року, в Корабельному районі ЗС РФ вже атакували громадський транспорт, вдаривши по маршрутці.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року, російські війська скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні.
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