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У Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі: є загиблий та поранені

06 січня 2025, 18:11

У Херсоні БПЛА атакував маршрутне таксі: є загиблий та поранені

У Херсоні БПЛА атакували маршрутку, є загиблий. Фото: Херсонська МВА У Херсоні БПЛА атакували маршрутку, є загиблий. Фото: Херсонська МВА

Близько 17:00 росіяни атакували з БПЛА маршрутне таксі в Шуменському мікрорайоні Херсона, міська влада заявила про загиблого та поранених. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені. Інформація уточнюється», – додав він.

Також повідомляється, що російські окупанти влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті.

Раніше, 2 січня 2025 року, в Корабельному районі ЗС РФ вже атакували громадський транспорт, вдаривши по  маршрутці.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року, російські війська скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні.

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